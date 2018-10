Bahn will ICE-Klimaanlagen für Sommer stabilisieren

Berlin (dpa) - Nach massiven Problemen mit überhitzten Zügen im vergangenen Jahr will die Bahn bei den Klimaanlagen ihrer ICE-2-Züge in diesem Sommer einen stabileren Betrieb erreichen. «Wir glauben, dass es besser wird», sagte Technikvorstand Volker Kefer am Freitag in Berlin. Sämtlichen Problemen dürfte aber noch nicht vorzubeugen sein. Kurzfristig sollen mehrere Maßnahmen ein zu frühes Abschalten der Kühlung bei hohen Temperaturen vermeiden. So sollten Bauteile etwa öfter gereinigt und die Kühlmittelmenge häufiger kontrolliert werden. Gründliche Abhilfe sollen erst in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Stromrichter schaffen, die noch nicht vorhanden sind.

Autofahrer können durchatmen - Benzinpreise purzeln

Hamburg/Bochum (dpa) - Die Autofahrer in Deutschland können etwas durchatmen: Eine Woche nach den Rekordpreisen vom vergangenen Freitag hat sich der Trend gedreht und die Preise purzeln abwärts. Am Freitag gab es keine Preisrunde; der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Superbenzin bewegte sich bei rund 1,60 Euro, wie Sprecher der Branche in Hamburg und Bochum mitteilten. Das sind zwei Cent weniger als vor einer Woche. Diesel kostete 1,44 Euro je Liter. Damit ist das Preisniveau immer noch vergleichsweise hoch, aber die Tendenz geht weiter abwärts. Rohöl verbilligte sich innerhalb von zwei Tagen um mehr als 15 Dollar je Barrel (159 Liter) auf rund 107 Dollar.

Sony-Chef Stringer entschuldigt sich für Datendiebstahl

Tokio/Berlin (dpa) - Knapp drei Wochen nach dem spektakulären Datenklau bei Sony hat sich Konzernchef Howard Stringer in einem Blog-Beitrag persönlich bei den betroffenen Kunden entschuldigt. «Wir als Unternehmen - und ich persönlich - entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und Sorgen, die aus dieser Attacke entstanden sind», schreibt Stringer. Das Unternehmen war unter heftige Kritik geraten, weil es die Nutzer erst Tage später informiert hatte. Sony will die betroffenen Dienste in den nächsten Tagen Schritt für Schritt wieder in Betrieb nehmen. Inzwischen gibt es allerdings Hinweise, dass für das Wochenende bereits der nächste Angriff geplant ist.

IG Metall-Vize will unbefristete Übernahme als Tarifziel