Al-Kaida bestätigt Bin Ladens Tod und droht mit Vergeltung

Washington (dpa) - Al-Kaida hat den Tod seines Führers Osama bin Laden erstmals bestätigt. Gleichzeitig kündigte das Terrornetzwerk Vergeltung an. In einer Erklärung, die in mehreren islamistischen Internet-Foren auftauchte, wird Bin Laden als Märtyrer gefeiert und mit Attacken gegen die USA gedroht. An das pakistanische Volk ergeht der Aufruf, «sich zu erheben und zu revoltieren». Bin Laden war in der Nacht zum Montag in seinem Anwesen in Pakistan von einem US-Spezialkommando erschossen worden.

Uni wirft Guttenberg vorsätzliche Täuschung vor

Bayreuth (dpa) - Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat nach Überzeugung der Universität Bayreuth bei seiner Doktorarbeit vorsätzlich getäuscht. Der Vorwurf vorsätzlichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens» sei berechtigt, stellte die Kommission «Selbstkontrolle in der Wissenschaft» fest. Zu Guttenberg habe die Standards guter wissenschaftlicher Praxis evident grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht hat, erklärte die Universität Bayreuth. Die Hochschule hatte Guttenberg bereits am 23. Februar den Doktortitel aberkannt.

«Gorch Fock» kehrt nach Kiel zurück

Kiel (dpa) - Die schwerste Fahrt hat die «Gorch Fock» geschafft, nun wächst aus der Krise neue Hoffnung: Die Ausbildung auf dem Segelschulschiff der Marine dürfte wohl weitergehen. Zur Begrüßung in ihrem Heimathafen Kiel bejubelten 2000 Menschen die Crew. Marineinspekteur Axel Schimpf sagte, das Schiff werde in Zukunft auch in der neuen Marine seinen Platz behalten. Die Ausbildung soll aber sicherer gemacht werden. Die Südamerika-Reise der «Gorch Fock» war vom Tod einer Kadettin, Vorwürfen der Schikane und Berichten über angebliche Ekel-Rituale überschattet worden.

