Tokio (dpa) - Die japanische Regierung reagiert auf die Atomkatastrophe von Fukushima. Eines der größten AKWs des Landes soll stillgelegt werden. Die Gefahr von Erdbeben sei zu groß.

Ministerpräsident Naoto Kan habe den Betreiber Chubu Electric Power am Freitag dazu aufgefordert, die Reaktoren 3 bis 5 der Anlage Hamaoka nicht weiter zu nutzen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Abend (Ortszeit).

Die Gefahr einer Katastrophe sei bei dem in einer Erdbebenregion liegenden Kraftwerk zu groß. Vor fast genau zwei Monaten hatte ein Mega-Beben der Stärke 9,0 an der japanischen Ostküste einen Tsunami ausgelöst, anschließende Explosionen zerstörten die Atomanlage von Fukushima.

Betreiber der Anlage in Hamaoka, 170 Kilometer südwestlich von Tokio, ist das Unternehmen Chubu Electric Power. Kyodo berichtete, dass Chubu plant, die Reaktoren 3 bis 5 herunterzufahren. In Japan sind derzeit mehr als 50 Kernkraftwerke am Netz.

Das Unternehmen hatte eigentlich vor, den für eine Inspektion abgestellten Reaktor 3 der Anlage demnächst wieder hochzufahren. Diesen Plan wies Kan nun zurück. Die Reaktoren 1 und 2 hatte der Konzern bereits im Jahr 2009 stillgelegt. Das Kraftwerk Hamaoka liegt nahe der 36 000-Einwohner-Stadt Omaezaki am Pazifik. Aktivisten fordern schon lange, es wegen der Erdbebengefahr abzuschalten. In der Anlage hatte es mehrere Störfälle gegeben.

Japans Atombehörde geht laut Kyodo davon aus, dass Chubu wahrscheinlich rund zwei Jahre brauchen wird, um die Anlage gegen größere Erdbeben und Tsunamis zu schützen. Der Präsident von Chubu, Akihisa Mizuno, erklärte laut Kyodo, sein Unternehmen werde über die Forderung der Regierung rasch nachdenken und dann einen Entschluss fassen. Regierungschef Kan sagte, die Anlage solle solange vom Netz sein, bis es ausreichenden Schutz gebe.

Grundlage der Regierungsentscheidung sei die Prognose von Experten, die Region könne von einem starken Erdbeben getroffen werden. «Es ist eine Entscheidung, die beim Nachdenken über die Sicherheit für die Menschen getroffen wurde», wurde Kan zitiert.