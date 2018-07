Bayreuth (dpa) - Weite Teile der Doktorarbeit von Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg waren Plagiate. Zu diesem Ergebnis kommt die Selbstkontrollkommission der Universität Bayreuth. Der Vorwurf «vorsätzlichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens» sei berechtigt, stellte die Kommission fest. Veröffentlicht werden soll der Bericht am kommenden Mittwoch. Bereits am 23. Februar hatte die Hochschule zu Guttenberg den Doktortitel aberkannt. Am 1. März legte der Freiherr sein Ministeramt nieder.

