Washington (dpa) - Der US-Geheimdienst CIA hat den Al-Kaida-Chef Osama bin Laden über Monate in seinem Rückzugsort Abbottabad in Pakistan ausspioniert. Wie die «Washington Post» unter Berufung auf US-Beamte schrieb, observierte ein kleines CIA-Team von einem konspirativen Haus aus den Komplex, in dem US-Spezialeinheiten in der Nacht zum Montag den Terroristenführer töteten. Die Agenten hätten sich auf pakistanische Informanten und andere Quellen gestützt. Ziel sei es gewesen, sich ein Bild über die Bewohner des Hauses und deren Tagesabläufe zu machen. Die CIA wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.