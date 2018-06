Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama trifft sich heute mit Mitgliedern des Spezialkommandos, das Terroristenchef Osama bin Laden ausgeschaltet hat. Wie US-Medien berichteten, will sich Obama bei den Navy Seals persönlich für die erfolgreiche Operation in Pakistan bedanken. Das Treffen findet am Rande eines Besuchs in Fort Campbell im US-Bundestaat Kentucky statt. Gestern hatte Obama der Opfer der Terroranschläge vom 11. September gedacht. Er legte in New York an Ground Zero einen Kranz nieder.

