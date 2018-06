Los Angeles (dpa) - Der kanadische Rocksänger Bryan Adams ist mit 51 Jahren erstmals Vater geworden. Im März hatte Adams via Twitter verkündet, dass seine Freundin und Assistentin Alicia Grimaldi schwanger ist. Jetzt ließ er durch seinen Sprecher der US-Zeitschrift «People» ausrichten, dass am 22. April Mirabella Bunny geboren wurde. Der Sänger von Hits wie «Summer of '69» lieferte gleich eine Erklärung für den ungewöhnlichen Zweitnamen mit. Wie alle guten Osterhasen sei sie am Osterfreitag angekommen, sagte Adams.

