Gummersbach (dpa) - Ein Schulbus mit rund 40 Kindern und Jugendlichen ist in Gummersbach bei Köln frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei der Kollision am Morgen wurden beide Fahrer lebensgefährlich verletzt. Sie kamen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch ein Kind sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen Schüler kamen demnach mit einem Schock oder kleineren Blessuren davon. Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort.

