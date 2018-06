Denkzettel für Homburger - Zittern um Fraktionsspitze

Berlin (dpa) - Die FDP-Spitzenpolitikerin Birgit Homburger muss um ihre politische Zukunft im Bund zittern. Bei einem Sonderpartei in Stuttgart konnte sie erst im zweiten Wahlgang ihren Posten als baden-württembergische Landeschefin verteidigen. Eine Kampfabstimmung gegen den Europaabgeordneten Michael Theurer gewann sie knapp mit 199:192 Stimmen. Die 46-Jährige dürfte damit in der Bundestagsfraktion noch stärker unter Druck geraten. Die Abgeordneten wollen ab morgen in einer zweitägigen Klausur über vorgezogene Neuwahlen des Vorstandes und Homburger beraten.

Neue Vorwürfe gegen Pakistan: Bin Laden jahrelang unbehelligt

Islamabad (dpa) - Der Geheimdienst Pakistans gerät schwer unter Druck: Vor seinem Tod hat Topterrorist Osama bin Laden knapp siebeneinhalb Jahre unbehelligt und unerkannt in Pakistan gelebt. Das berichteten Zeitungen über die Ergebnisse der ersten Verhöre von Bin Ladens Witwe Amal al-Sadah. Jetzt will Washington eine Erklärung aus Islamabad, da man eine Verstrickung des pakistanischen Geheimdienstes vermutet. Bin Laden war vor wenigen Tagen von US-Spezialeinheiten in Pakistan aufgespürt und erschossen worden.

Merkel und BKA-Chef für Vorratsdatenspeicherung

Berlin (dpa) - El-Kaida-Chef Osama bin Laden ist tot - doch die Gefahr von Terroranschlägen bleibt. Kanzlerin Angela Merkel und BKA-Chef Jörg Ziercke setzen sich deshalb vehement für die umstrittene Vorratsdatenspeicherung ein. Grüne und Linke lehnen dies ab. Gleichzeitig geht die Debatte um eine Verlängerung der Anti-Terror-Gesetze weiter. Anfang 2012 laufen die Gesetze aus, mit denen Geheimdienste Auskünfte von Banken, Fluggesellschaften, Postdienstleistern und Telekommunikationsfirmen zur Terrorbekämpfung verlangen können. Innerhalb der FDP gibt es Vorbehalte.

Wulff lässt Thyssen-Besichtigung in Brasilien platzen