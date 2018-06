Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Zwischenfälle hat am Abend eine Kundgebung islamistischer Prediger in Frankfurt begonnen. Laut Polizei kamen 150 Zuhörer zu der Veranstaltung, die ursprünglich als «Totengebet für Osama Bin Laden» angekündigt gewesen war. Die Stadt hatte die Kundgebung daraufhin zunächst verboten, das Verwaltungsgericht Frankfurt beschloss jedoch: Die Veranstaltung darf stattfinden - wenn auch nur unter strengen Auflagen. So darf der getötete Terroristenchef nicht erwähnt werden, außerdem findet die Kundgebung außerhalb der City statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.