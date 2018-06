Washington (dpa) - Das Terrornetzwerk Al-Kaida hat Rache für den Tod seines Führers Osama bin Laden geschworen. Mit dieser Drohung in islamistischen Internet-Foren bestätigte Al-Kaida, dass Bin Laden nicht mehr lebt. In der Erklärung wird der von US-Soldaten getötete Terrorist als Märtyrer gefeiert, und es wird mit Attacken gegen die USA gedroht. US-Präsident Barack Obama, der den Befehl zur Aktion gegen Bin Laden gegeben hatte, dankte in Fort Campbell im US-Bundesstaat Kentucky dem Sonderkommandos der Navy SEALs für den Einsatz in Abbottabad in Pakistan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.