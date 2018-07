New York (dpa) - Das Broadway-Musical «West Side Story» machte ihn weltbekannt: Der amerikanische Schriftsteller und Drehbuchautor Arthur Laurents ist mit 93 Jahren gestorben. Wie sein Manager Jonathan Lomma der «Los Angeles Times» sagte, starb Laurents nach kurzer Krankheit in seiner New Yorker Wohnung im Schlaf. Der mit zwei Tony-Theaterpreisen ausgezeichnete Autor schrieb auch Drehbücher für bekannte Hollywoodfilme. Das Drehbuch zu «Am Wendepunkt» brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein.

