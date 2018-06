Islamabad (dpa) - Topterrorist Osama bin Laden hat vor seinem Tod offenbar knapp sieben Jahre unerkannt in Pakistan gelebt. Das berichtet die pakistanische Zeitung «Dawn». Die Ermittler hätten dies beim Verhör von Bin Ladens Witwe Amal al-Sadah erfahren. Demnach sei bin Laden bereits 2005 in das Anwesen gezogen, in dem ihn US-Truppen vor wenigen Tagen erschossen. Weiter soll die Witwe ausgesagt haben, sie seien im Schlafzimmer gewesen, als sie die ersten Schüsse hörten. Der Terrorchef habe noch nach seiner Kalaschnikow greifen wollen, als die US-Kommandos in das Zimmer stürmten und ihren Mann erschossen.

