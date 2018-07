Istanbul (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel startet beim Großen Preis der Türkei von der Pole-Position. Der Formel-1-Weltmeister fuhr in der Qualifikation in Istanbul überlegen die Bestzeit vor seinem australischen Teamkollegen Mark Webber. Nico Rosberg feierte als Dritter im Mercedes sein bestes Saisonergebnis. Sein Teamkollege Michael Schumacher kam erstmals in diesem Jahr in die Top Ten: Der Rekord-Champion belegte Rang acht. Lotus-Renault-Pilot Nick Heidfeld wurde Neunter.

