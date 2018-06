Karlsruhe (dpa) - Der Taximörder vom Bodensee ist am Morgen aus einer geschlossenen Psychiatrie in Wiesloch in Baden-Württemberg ausgebrochen. Der 29 Jahre alte Mann war Anfang Februar wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, aber in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Die Polizei warnte alle Taxifahrer vor. Zudem rief sie Autofahrer in der Gegend dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen. Der Mann hatte vor einem Jahr eine Taxifahrerin am Bodensee erstochen. Einen Tag zuvor hatte er eine Kollegin der Frau vergewaligt und mit einem Messer schwer verletzt.

