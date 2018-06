Bengasi (dpa) - Flugzeuge der Truppen des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi haben in der Nacht Treibstoff-Lager in der belagerten Stadt Misrata bombardiert. Die Tanks gingen in Flammen auf und brachten die Benzinversorgung in der von den Gaddafi-Truppen eingeschlossenen Stadt zum Erliegen. Misrata ist eine im Gaddafi-kontrollierten Westen des Landes gelegene Enklave. Sie wird von den Regimegegnern seit mehr als zwei Monaten gegen die Gaddafi-Truppen verteidigt. Der Angriff stellt eine Verletzung des Flugverbots dar. Die Nato reagierte allerdings bislang nicht darauf.

