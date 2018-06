Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Hamburger unterlagen dem FC Bayern München mit 1:8 und müssen nach nur einer Saison im Oberhaus wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das Tabellen-Schlusslicht hat nach der happigen Niederlage am 33.Spieltag sechs Punkte Rückstand auf Platz 16 und kann auch mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 am kommenden Samstag nicht mehr die Rettung schaffen.

