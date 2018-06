Berlin (dpa) - Metropolis ist eine Stadt krasser Gegensätze. In üppiger Dekadenz leben die Mächtigen und Reichen, weil die Arbeiter in der Unterstadt wie Sklaven schuften.

Als Freder (Gustav Fröhlich), Sohn des Alleinherrschers Joh Fredersen (Alfred Abel), der hübschen Arbeiterführerin Maria (Brigitte Helm) begegnet, verliebt er sich und folgt ihr in die Tiefe. Unterdessen versucht der Erfinder Rotwang (Rudolf Klein-Rogge) mit Hilfe eines Roboters die Stadt und ihren Herren zu zerstören. 84 Jahre nach seiner Premiere kommt Fritz Langs Stummfilm-Klassiker in restaurierter und nahezu vollständiger Fassung in die Kinos zurück.

(Metropolis, Deutschland 1927, 145 Min., FSK ab 6, von Fritz Lang, mit Brigitte Helm, Rudolf Klein-Rogge und Alfred Abel)

