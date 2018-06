Inhalt Seite 1 — Experte: Zensus ergibt wohl geringere Bevölkerungszahl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - In Deutschland leben vermutlich eine Million Menschen weniger als Politik und Verwaltung derzeit glauben. Davon geht der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Gert Wagner, aus.

Am 9. Mai ist der Stichtag für die Volkszählung 2011, die genaue Zahlen liefern soll. Wagner ist Vorsitzender unabhängigen Zensus-Kommission, die die Zählung wissenschaftlich begleitet.

«Das Hauptziel besteht darin, die genaue Zahl der Bevölkerung festzustellen, in Deutschland insgesamt und in jeder einzelnen Gemeinde und Stadt», erklärte Wagner. Denn von Bevölkerungszahlen hänge unter anderem der Finanzausgleich innerhalb Deutschlands und innerhalb der Europäischen Union ab. Auch Wahlkreise werden anhand der Bevölkerungszahl zugeschnitten. Bei einem Umzug müssten sich Bürger aber nicht abmelden. Deshalb geht Wagner davon aus, dass in Deutschland weniger Menschen leben, als man momentan glaubt.

Möglicherweise ergibt der Zensus nach Angaben Wagners auch, dass die Bevölkerungszahl von Hessen überschätzt wurde. Das Bundesland könnte dann einen Sitz im Bundesrat verlieren. Direkte Zusammenhänge zwischen den Zensus-Zahlen und politischen Entscheidungen sieht Wagner aber nicht: «Staatliche Planung und politische Entscheidungen hängen ja nicht nur von wissenschaftlichen Ergebnissen ab, sondern von zig anderen Dingen.»

Zensusgesetz

Infoportal des Statistisches Bundesamts

Infos des Bundesdatenschutzbeauftragten