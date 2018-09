Hamburg/Bochum (dpa) - Mit den Rohstoffpreisen sind auch die Benzin- und Dieselpreise in Deutschland deutlich ins Rutschen gekommen. Für einen Liter Superbenzin mussten die Autofahrer am Montag im bundesweiten Durchschnitt noch 1,52 bis 1,53 Euro bezahlen, teilten Sprecher der Branche in Hamburg und Bochum mit.

Diesel kostete um die 1,35 Euro je Liter. Seit seinem Höchststand vor zehn Tagen ist der Preis für Superbenzin damit um gut neun Cent je Liter zurückgegangen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl war am vergangenen Donnerstag stark gefallen. Daraufhin verloren auch die Notierungen am europäischen Großmarkt für Ölprodukte in Rotterdam an Boden.

Am Montag stabilisierte sich der Rohölpreis für die Nordsee-Sorte Brent bei rund 112 Dollar je Barrel. Im April waren es mehr als 125 Dollar.