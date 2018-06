Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona steht unmittelbar vor dem Gewinn der spanischen Fußballmeisterschaft. Die Katalanen benötigen aus den drei ausstehenden Punktspielen nur noch einen Punkt, um den dritten Titelgewinn in Serie perfekt zu machen.

«Wir haben es selbst in der Hand», sagte Trainer Josep Guardiola nach Barças 2:0-Sieg gegen den Lokalrivalen Espanyol Barcelona. «Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Titel.» Den fehlenden Punkt können die Blau-Roten am Mittwoch bei UD Levante holen. Unter Umständen wird der Zähler gar nicht erst nötig sein und Barça schon vor der Partie als Meister feststehen: Wenn Real Madrid am Dienstagabend gegen den FC Getafe nicht gewinnt, fällt dem Team um Lionel Messi der Titel praktisch in den Schoß.

«Dies ist die Ära des FC Barcelona», schieb die Zeitung «El País». Holt Barça die Meisterschaft, wäre dies der sechste Titel innerhalb von zehn Jahren. Der Erzrivale Real Madrid wurde in dieser Zeit - ebenso wie der FC Valencia - nur zweimal Meister.

Die «Königlichen» liegen acht Punkte hinter Barça zurück und schneiden auch im direkten Vergleich schlechter ab. Sie haben die Hoffnung auf den Titel 2010/11 längst aufgegeben. Die Real-Anhänger hoffen darauf, dass Cristiano Ronaldo nun wenigstens den Kampf mit Messi um die Krone des Torschützenkönigs gewinnt. Der Portugiese, der bei Reals 6:2-Sieg beim FC Sevilla vier Treffer erzielte, kommt auf 33 Tore, zwei mehr als der Argentinier.

Am Tabellenende steht Schlusslicht UD Almería als Absteiger fest. Auch Hércules Alicante wird die Klasse kaum halten können. Offen ist der dritte Absteiger: Zehn Clubs müssen noch bangen.