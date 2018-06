BVB verliert Sahin: Wechsel zu Real perfekt

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Nuri Sahin aus Dortmund zu Real Madrid ist perfekt. Nach wochenlangen Spekulationen gab der Mittelfeldspieler der Borussia am Montag den Transfer zum Saisonende bekannt. Damit muss der neue deutsche Fußball-Meister in seinem Bestreben, das zuletzt gefeierte junge Team zusammenzuhalten, einen ersten empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Eine Ausstiegsklausel in dem bis 2013 datierten Vertrag machte den Weg für Sahin zum spanischen Renommierclub frei. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablösesumme zehn Millionen Euro und liegt damit deutlich unter dem eigentlich Marktwert des türkischen Nationalspielers.

Bewerber «sehr optimistisch» nach Olympia-Votum

München/Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Nach dem Votum der Bürger in Garmisch-Partenkirchen für die Winterspiele 2018 schöpfen die Münchner Olympia-Macher Mut für den Bewerbungsendspurt. «Wir haben ein klares Votum, das den Rücken stärkt. Wir gehen sehr optimistisch in die Endentscheidung am 6. Juli in Durban», sagte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (SPD). Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) begrüßte, dass «Klarheit» geschaffen worden sei und betonte in der «Süddeutschen Zeitung» (Montag): «Die Bevölkerung hat immer recht.» Der Bürgerentscheid der Befürworter hatte am Sonntag eine Zustimmung von 58,07 Prozent erzielt.

Kölner Haie: Keine Gespräche mit DEB wegen Krupp

Hannover/Köln (dpa) - Die Kölner Haie können sich eine mögliche Doppelfunktion von Uwe Krupp als künftigen Haie-Coach und Eishockey-Nationaltrainer weiterhin nicht vorstellen. Bislang habe es keine Gespräche zwischen dem Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) gegeben, sagte Haie-Geschäftsführer Thomas Eichin am Montag. Wegen der aus deutscher Sicht sportlich bislang erfolgreichen WM in der Slowakei und der noch erfolglosen Suche des DEB nach einem Nachfolger für den zu den Haien wechselnden Krupp, hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, der Verband könne sein kategorisches Nein zu einer Doppelfunktion notgedrungen aufgeben.

Lakers gedemütigt: Nowitzki im NBA-Halbfinale