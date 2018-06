Berlin (dpa) - Frauenpower beim ZDF: Zur Fußball-WM der Frauen lässt der Mainzer Sender das Ex-Spice-Girl Melanie C den Titelsong singen.

«Rock Me» heißt das ZDF-WM-Lied, das die Sängerin zusammen mit den Tokio-Hotel-Produzenten David Jost und Dave Roth geschrieben hat, wie Jost der dpa sagte. Die Single «Rock Me» werde am 24. Juni veröffentlicht - also zwei Tage vor dem Start der WM (26. Juni bis 17. Juli).

Bereits Ende Mai kommt ein anderer Song des Tokio-Hotel-Managers David Jost auf den Markt: Der Remix des Lady-Gaga-Hits «Born This Way» von ihm und dem deutschen Produzenten Jochen Naaf erscheine als Bonustrack auf dem neuen Gaga-Album «Born This Way» am 23. Mai.