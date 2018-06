Wiesloch (dpa) - Der Taximörder vom Bodensee ist gefasst. Die Polizei nahm den 29-Jährigen am späten Abend in Zuzenhausen im Rhein-Neckar-Kreis fest, als er mit einem Fahrrad eine Straße entlang fuhr. Das teilte das baden-württembergische Landeskriminalamt mit. Eine Polizeistreife hatte ihn erkannt und nach kurzer Verfolgungsjagd gestellt. Nach Polizeiangaben ist der Mann verletzt und wird derzeit unter strenger polizeilicher Bewachung in einer Klinik untersucht. Der zu lebenslanger Haft verurteilte Straftäter war am Samstag aus einer geschlossenen Psychiatrie ausgebrochen.

