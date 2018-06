Islamabad (dpa) - Nach der eigenmächtigen US-Operation zur Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden in Pakistan will sich Premier Yousuf Raza Gilani heute im Parlament äußern. Seine Regierung ist unter innenpolitischen Druck geraten. Gilani wird vorgeworfen, die Souveränität seines Landes nicht gegen die eindringenden US-Spezialkräfte geschützt zu haben. Selbst aus der eigenen Volkspartei PPP gibt es Rücktrittsforderungen an Gilani und Präsident Asif Ali Zardari.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.