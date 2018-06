Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama verstärkt den Druck auf Pakistan. Washington vermutet, dass Osama bin Laden Unterstützer in dem Land hatte, in dem er vorige Woche überwältigt wurde. Obama verlangte in einem Fernsehinterview, dass die pakistanische Regierung die Helfer des Topterroristen ausfindig machen soll. Unklar sei, ob Bin Laden auch auf Unterstützer aus dem Kreis der Regierung in Islamabad setzen konnte, sagte Obama dem Sender CBS. Der Al-Kaida-Chef war bei dem Einsatz einer US-Spezialeinheit getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.