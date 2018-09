Lampedusa (dpa) - Auf Lampedusa warten noch rund 1300 Bootsflüchtlinge aus Libyen darauf, in andere italienische Aufnahmezentren gebracht zu werden. Zwischen Freitag und Sonntag hatten rund 2000 Menschen die Insel erreicht. Am Sonntag war ein Boot mit knapp 500 Flüchtlingen auf Felsen in der Nähe des Hafens von Lampedusa aufgelaufen. In einem gemeinsamen Einsatz von Küstenwache, Polizei, Carabinieri und Hilfsorganisationen konnten alle Männer, Frauen und auch kleine Kinder aus dem Wasser gerettet werden.

