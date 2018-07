Braunschweig (dpa) - Eine 35 Jahre alte Frau aus Braunschweig hat gestanden, kurz nach der Geburt zwei ihrer Kinder umgebracht zu haben. Der eine Säugling wurde bereits 2005 tot an einem See im Kreis Gifhorn gefunden. Das zweite Baby wurde vergangene Woche in einem Müllcontainer in Braunschweig entdeckt. Die Frau hat in mehreren Vernehmungen ein umfassendes Geständnis abgelegt und den Beamten auch gesagt, wo sie den zweiten toten Säugling finden können. Einzelheiten will die Polizei am frühen Nachmittag bekanntgeben.

