Hamburg (dpa) - Tanken ist wieder billiger: Mit den Rohstoffpreisen sind auch die Benzin- und Dieselpreise in Deutschland deutlich ins Rutschen gekommen. Autofahrer mussten für einen Liter Superbenzin heute im bundesweiten Durchschnitt noch 1,52 bis 1,53 Euro bezahlen. Diesel kostete um die 1,35 Euro je Liter. Seit dem Höchststand vor zehn Tagen ist der Preis für Superbenzin damit um gut neun Cent je Liter zurückgegangen. Der Preis für ein Barrel Rohöl war am vergangenen Donnerstag stark gefallen, daraufhin verloren auch die Ölprodukte am europäischen Großmarkt an Boden.

