Berlin (dpa) - Der Machtkampf um die künftige Führung der FDP-Bundestagsfraktion geht in die entscheidende Phase. Der designierte FDP-Chef Philipp Rösler will nach dpa-Informationen möglicherweise einen eigenen Kandidaten für die morgen stattfindende Neuwahl der Fraktionsspitze vorschlagen. Die amtierende Fraktionschefin Birgit Homburger sagte kurzfristig eine Pressekonferenz ab, bei der sie über den Verlauf einer zweitägigen Klausursitzung berichten wollte. In den vergangenen Monaten gab es an ihr auch parteiintern harte Kritik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.