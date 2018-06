Stuttgart (dpa) - Die grün-rote Koalition in Baden-Württemberg ist perfekt. Die beiden Verhandlungsführer Winfried Kretschmann und Nils Schmid unterzeichneten in Stuttgart den Koalitionsvertrag. Sowohl Grüne als auch SPD hatten am Wochenende auf getrennten Parteitagen einstimmig für die gut 80 Seiten starke Vereinbarung votiert. Am Donnerstag soll Kretschmann vom Landtag zum ersten grünen Ministerpräsidenten gewählt werden.

