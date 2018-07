London (dpa) - In der Klatschpresse ist schon viel darüber spekuliert worden, ob und wann das englische Topmodel Kate Moss heiraten wird.

Der englischen «Sun» zufolge scheint die 37-Jährige jetzt tatsächlich konkrete Vorbereitungen zu treffen, um ihrem bisherigen Freund, dem Musiker Jamie Hince (The Kills), noch diesen Sommer offiziell das Jawort zu geben. Das Paar will angeblich im Juli in einer Kirche in der Nähe von Oxfordshire an den Traualtar schreiten und drei Tage und Nächte lang mit Freunden und Verwandten feiern.

Zunächst soll Moss eine kleine Kirche in der Nähe von Burford in Betracht gezogen haben, doch die sei zu klein für alle Hochzeitsgäste gewesen. Ein Insider mutmaßt: «Es werden keine Kosten gescheut - aber das meiste Geld wird wohl für die Getränke draufgehen.»