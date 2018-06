Potsdam (dpa) - Der brandenburgische Gartenbauverband hat die pauschalen Warnungen vor dem Verzehr von Gemüse im Zusammenhang mit dem EHEC-Erreger scharf kritisiert.

Sie basierten ausschließlich auf Vermutungen und den Analyseergebnissen eines einzigen Stichprobentages in Hamburg, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Weder bei späteren Proben in Hamburg noch bei anderen - bundesweiten - Proben an Gemüse sei das gefährliche Darmbakterium festgestellt worden. Und trotzdem steige die Zahl der Erkrankten.

Mit pauschalen Warnhinweisen wie jenen von Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) sei weder den Bürgern geholfen noch lasse sich die Infektionskrankheit eindämmen, meinte der Verband. Aigner hatte noch einmal vom Gemüseverzehr abgeraten, solange der Erreger nicht zweifelsfrei gefunden sei. Die einheimischen Erzeuger lieferten seit Jahrzehnten gesundes und frisches Gemüse, betonte Verbandspräsident Jörg Kirstein. «Brandenburgische Tomaten und Gurken stammen aus dem Gewächshaus.» Bisher gebe es hierzulande keine positive EHEC-Probe.

