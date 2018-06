Tuttlingen (dpa) - Schauspielerin Jessica Schwarz kann in der freien Natur am besten entspannen. «Natur macht glücklich», sagte die 34-Jährige bei der Vorstellung ihres neuen Films «Der Mann der über Autos sprang» am Dienstag in Tuttlingen.

«Ich bin ein Provinzkind. Wenn ich fünf Tage in einer Stadt bin, muss ich raus und mich bewegen. Das ist unglaublich befreiend für den Geist.» Dieser Drang liegt offenbar in der Familie: Ihr Vater ist leidenschaftlicher Wanderer. Das Ziel der Grimme-Preisträgerin: Einmal den Jakobsweg pilgern. Das Roadmovie «Der Mann der über Autos sprang», in dem Schwarz an der Seite von Robert Stadlober zu sehen ist, läuft am 9. Juni in den Kinos an.

Film