Inhalt Seite 1 — Weißrussland in Finanznot: IWF soll helfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Minsk (dpa) - Das vor dem Staatsbankrott stehende und vom Westen mit Sanktionen belegte Weißrussland hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) um einen neuen Milliardenkredit gebeten. Etwa 3,5 bis 8 Milliarden US-Dollar seien nötig, um den weißrussischen Rubel sowie die Wirtschaft zu stabilisieren.

Das teilten Regierung und Nationalbank am Mittwoch in Minsk mit. Der schwedische Außenminister Carl Bildt forderte die autoritäre Führung der Ex-Sowjetrepublik zu politischen Reformen auf. «Andernfalls gibt es keine Hilfe», schrieb Bildt in dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Der seit mehr als 16 Jahren mit harter Hand regierende weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat den Medien seines Landes verboten, über die Krise zu berichten.

Experten gehen davon aus, dass etwa neun Milliarden US-Dollar (rund 6,3 Milliarden Euro) für den Ausweg aus der Krise nötig sind. Auch Russland und eine Bank früherer Sowjetrepubliken haben einen Milliardenkredit in Aussicht gestellt. «Der Kollaps ist komplett», stellte Bildt fest.

Die Lage in Weißrussland spitzt sich immer weiter zu. Angesichts eines massiven Wertverfalls des Weißrussischen Rubels hatten viele Belarussen in der vergangenen Woche etwa Geschäfte mit Elektronikgeräten leer gekauft. Konvertierbare Währung wie etwa Dollar und Euro gibt es nicht zu kaufen. Die Einkommen haben innerhalb einer Woche mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Mit einer Kommandowirtschaft reguliert die Regierung die Preise für bestimmte Lebensmittel.

Moskauer Medien berichteten, dass immer mehr Weißrussen nach Massenentlassungen aus den Staatsbetrieben in Russland nach Arbeit suchen. Täglich kämen auf dem Belorussischen Bahnhof in Moskau mehr als 6000 Weißrussen an, hieß es.

Der Westen und Russland fordern von Lukaschenko eine durchgreifende Privatisierung der teils wie zu kommunistischen Zeiten geführten Staatsbetriebe. Der als «letzter Diktator Europas» kritisierte Lukaschenko hatte einen «räuberischen Ausverkauf seines Landes» abgelehnt. Er versprach, die Lage in den Griff zu bekommen. Weißrusslands Verhältnis zu EU und USA hatte sich nach den jüngsten Übergriffen auf die Opposition in Minsk deutlich verschlechtert.