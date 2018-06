Zürich (dpa) - Joseph Blatter bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA. Die Delegierten des FIFA-Kongresses wählten den 75 Jahre alten Schweizer mit überwältigender Mehrheit für eine vierte Amtszeit bis 2015. 186 von 203 abstimmenden Mitgliedern votierten mit Ja, Gegenkandidaten gab es nicht. Mit radikalen Reformen will Blatter die nach den Bestechungsvorwürfen in Schieflage geratene FIFA wieder auf Kurs bringen. Er sei ein Kapitän in turbulenten Zeiten, sagte Blatter in seiner Grundsatzrede.

