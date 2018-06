Heitersheim (dpa) - Auf dem Rückweg von einem Freizeitpark ist am Abend in Südbaden ein Schweizer Reisebus mit 20 Kindern und Jugendlichen verunglückt. 14 Insassen wurden leicht verletzt, der Fahrer schwer. Der Busfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Er war zunächst in Lebensgefahr. Die Reisenden hatten den Tag im Europapark Rust verbracht und waren auf dem Heimweg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.