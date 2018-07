Brüssel (dpa) - Nach neuen Testergebnissen ist die europaweite Warnung vor spanischen Gurken im Zusammenhang mit EHEC-Erkrankungen aufgehoben worden. Man habe den Warnhinweis im europäischen Schnellwarnsystem entfernt, teilte die EU-Kommission am Abend in Brüssel mit. Deutschland hatte vor wenigen Tagen die EU-Länder vor den Ursachen der Infektion offiziell gewarnt. Zuvor waren in Hamburg auf Salatgurken aus Spanien EHEC-Erreger entdeckt worden. Die Suche nach der Quelle der Ansteckung geht unterdessen weiter.

