Miami (dpa) - Die Dallas Mavericks haben das Auftaktspiel der Finalserie in der Nordamerikanischen Basketball-Liga NBA bei den Miami Heat verloren. Die Mannschaft von Kapitän Dirk Nowitzki unterlag nach einer 44:43-Halbzeitführung beim Starensemble aus Südflorida mit 84:92. Für die Texaner war in der ausverkauften American Airlines-Arena von Miami durchaus mehr drin. Vor allem Nowitzki fand nie richtig in seinen Rhythmus. Zwar war er mit 27 Zählern treffsicherster Texaner, konnte jedoch nur sieben seiner 18 Versuche aus dem Feld verwandeln.

