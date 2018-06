Zürich (dpa) - Vor der Präsidentenwahl auf dem FIFA-Kongress in Zürich hat etwa ein Dutzend Menschen gegen den Fußball-Weltverband und Amtsinhaber Joseph Blatter demonstriert. Vor dem Hallenstadion von Zürich hielt die Gruppe Plakate mit der Aufschrift «Rote Karte für die FIFA» in die Höhe. Wegen Korruptionsvorwürfen gegen Spitzenfunktionäre steckt der Verband in einer schweren Krise. Blatter will sich von den 208 Mitgliedsverbänden für eine vierte Amtszeit wählen lassen. DFB-Chef Theo Zwanziger sprach sich für eine kritische Überprüfung der WM-Vergabe 2022 an Katar aus.

