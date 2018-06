Brüssel (dpa) - Die Nato hat ihren Militäreinsatz in Libyen um weitere drei Monate bis Ende September verlängert. Das beschloss der Nato-Rat nach Angaben des Bündnisses in Brüssel. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sprach von einer «klaren Botschaft» an das libysche Regime von Machthaber Muammar al-Gaddafi. Die Nato hatte den Einsatz am 31. März begonnen. Das Mandat war zunächst auf 90 Tage, also bis Ende Juni, befristet. Es wurde nun um weitere 90 Tage verlängert. An dem Einsatz «Geeinter Beschützer» sind insgesamt 17 Staaten mit knapp 200 Flugzeugen und 18 Schiffen beteiligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.