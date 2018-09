Zürich (dpa) - Die Wahl zum Präsidenten des Fußball-Weltverbandes findet wie geplant statt. Der Antrag des Englischen Verbandes, die Abstimmung wegen der Korruptionsvorwürfe gegen hochrangige FIFA-Funktionäre zu verschieben, wurde von den Delegierten auf dem Kongress in Zürich abgelehnt. Damit steht Amtsinhaber Joseph Blatter vor der Wiederwahl. Mit einem revolutionären Vorschlag hatte Blatter die Delegierten überrascht. Er wolle, dass in Zukunft die Organisation der WM vom Kongress der FIFA beschlossen wird, sagte der 75 Jahre alte Schweizer in seiner mit Spannung erwarteten Rede.

