Alonso fährt Tagesbestzeit in Montreal

Montreal (dpa) - Fernando Alonso ist im Formel-1-Training zum Großen Preis von Kanada die Tagesbestzeit gefahren. Der spanische Ferrari-Pilot benötigte am Freitag für den 4,361 Kilometer langen Circuit Gilles Villeneuve 1:15,107 Minuten. Damit war Alonso bei der zweiten Übungseinheit in Montreal 0,369 Sekunden schneller als Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull. Dritter wurde Felipe Massa im zweiten Ferrari (+0,494) vor dem McLaren-Duo Lewis Hamilton und Jenson Button.

Mayer verpasst Halbfinale - deutsches Duo in Halle weiter

Halle/Westfalen (dpa) - Deutschlands Tennis-Spitzenspieler Florian Mayer hat in Halle den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der Bayreuther unterlag am Freitag in der Runde der letzten Acht dem an Nummer drei gesetzten Gael Monfils mit 4:6, 4:6. Der Franzose trifft am Samstag in der Vorschlussrunde auf Mayers Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der den australischen Titelverteidiger Lleyton Hewitt mit 7:6 (7:4), 6:3 aus dem Turnier warf. Im zweiten Halbfinale bekommt es der Bayreuther Philipp Petzschner nach seinem 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 über den Kanadier Milos Raonic mit dem tschechischen Topspieler Tomas Berdych zu tun.

Lisicki und Barthel im Tennis-Halbfinale

Birmingham/Kopenhagen (dpa) - Die deutschen Tennisspielerinnen Sabine Lisicki und Mona Barthel haben ihren Siegeszug bei internationalen Turnieren fortgesetzt. Die Berlinerin Lisicki erreichte am Freitag beim mit 220 000 Dollar dotierten Rasenturnier in Birmingham durch ein 7:6 (7:1), 6:4 gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova das Halbfinale. Qualifikantin Barthel aus Neumünster zog in Kopenhagen durch ein 1:6, 6:3, 6:4 gegen Bethanie Mattek-Sands aus den USA ebenfalls in die Vorschlussrunde ein.

Franzose Kern gewinnt 5. Dauphiné-Etappe