Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat vor dem Bundestag eindringlich für ein weiteres Milliarden-Hilfspaket für das von der Pleite bedrohte Griechenland geworben. Die Lage dort und damit in Europa sei ernst, so Schäuble in einer Regierungserklärung. Für die nächste Hilfszahlung an Athen von 12 Milliarden Euro im Juli müsse noch eine Finanzierungslücke geschlossen werden. Ohne dieses Geld bestehe die akute Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit mit schwerwiegenden Folgen. Der Bundestag wird heute noch über einen Antrag der Regierungsfraktionen zu weiteren Griechenland-Hilfen abstimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.