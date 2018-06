Stuttgart (dpa) - Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird nach Angaben aus dem Lenkungskreis zunächst weitergebaut. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern. Die grün-rote Landesregierung habe in der Sitzung in Stuttgart auf einen Antrag auf einen weiteren Baustopp ausdrücklich verzichtet, hieß es. Um 11.00 Uhr soll in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Treffens informiert werden. Die Bahn forderte eine Kostenübernahme des Landes bei einem weiteren Aussetzen der Bauarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.