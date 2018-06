Istanbul (dpa) - Die syrische Armee ist in eine der Hochburgen der Regimegegner in der Provinz Idlib einmarschiert. Das bestätigte das staatliche Fernsehen. Augenzeugen sagten, in der Ortschaft Dschisr al-Schogur seien die Telefonverbindungen gekappt worden. Dort waren am vergangenen Sonntag zahlreiche Soldaten getötet worden. Die Gegner des Regimes von Präsident Baschar al-Assad berichteten inzwischen, zahlreiche Angehörige der Polizei und der Armee seien desertiert, weil sie nicht auf Zivilisten schießen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.