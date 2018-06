Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Angelina Jolie (36) und ihr Partner Brad Pitt (47) spenden eine halbe Million Dollar für die Wirbelsturmopfer im US-Bundesstaat Missouri.

Wie das Promi-Portal «Usmagazine.com» berichtete, unterstützen die Schauspieler eine Stiftung, die beim Wiederaufbau der schwer betroffenen Stadt Joplin hilft.

Pitt, der in Missouri aufwuchs, sagte dem örtlichen Nachrichtensender KSPR: «Hier habe ich den größten Teil meiner Kindheit verbracht, daher weiß ich, dass die Leute hier hart arbeiten, bescheiden und vor allem unverwüstlich sind». Sie fühlten mit den Familien in Joplin, die so viel verloren hätten, sagte Jolie.

Eine verheerende Sturmkatastrophe Ende Mai hatte ein Drittel der Stadt verwüstet. Mehr als 140 Menschen kamen ums Leben. Die Wirbelstürme hinterließen eine zehn Kilometer lange und einen Kilometer breite Schneise der Zerstörung.

Über das Konto ihrer Jolie-Pitt-Stiftung haben die sechsfachen Eltern weltweit schon viele Hilfseinrichtungen mit Millionenspenden unterstützt. Nach dem schweren Erdbeben in Haiti im vorigen Jahr überwiesen sie der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen eine Million Dollar.