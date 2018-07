Inhalt Seite 1 — Nachrichtenüberblick Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Syrer aus dem Nordwesten fliehen in die Türkei

Damaskus (dpa) - Syrische Truppen haben ihre Offensive gegen Oppositionelle fortgesetzt. Laut Opposition kreisten Militärhubschrauber über der Kleinstadt Dschisr al-Schogur. Schwarze Rauchwolken sollen über einem Wohnviertel aufgestiegen sein. Vor der Gewalt flohen weitere Bewohner der Gegend über die nahe Grenze in die Türkei. Ihre Zahl stieg auf 4300, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Flüchtlinge berichten von schrecklichen Erlebnissen. Ein Augenzeuge schilderte in der BBC, wie rund 40 Panzer ein Dorf angegriffen und mitten in die Häuser geschossen hätten.

Erdogan will Gaddafi den Abgang ebnen

Misrata (dpa) - Mit einem neuen Vermittlungsvorschlag hat sich der türkische Ministerpräsident Erdogan in den Libyenkonflikt eingeschaltet. Die Türkei könne für Machthaber Gaddafi die Ausreise an einen Ort seiner Wahl organisieren und dies mit ihren Verbündeten regeln, zitierten türkische Medien Erdogan. Gaddafi habe keine andere Wahl als sein Land zu verlassen», sagte Erdogan demnach. Allerdings sei der libysche Machthaber bisher auf kein Angebot eingegangen.

Bundesnetzagentur: Stromnetz am Limit

Bonn (dpa) - Das deutsche Stromnetz arbeitet derzeit oft am Limit. Das sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth. Die Situation sei so angespannt, dass zum Teil geplante Reparaturen verschoben worden seien. Der Ausbau des Netzes sei dringend geboten. Regionen, die davon betroffen sind, sollen Zahlungen erhalten. Gerade zu Pfingsten muss das Netz alljährlich einen besonderen Stresstest bestehen, weil bei wenig Verbrauch meist viel Sonnen- und Windenergie produziert wird, die in das Netz hineinpresst.

Kretschmann für Grünen-Ja zum Atomausstieg