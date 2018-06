Bienenbüttel (dpa) - Die EHEC-Spurensuche nach dem Fund der verseuchten Sprossen geht weiter. Die Lieferkette vom verdächtigen Biohof in Niedersachsen zu den Erkrankten in Nordrhein-Westfalen sei noch unklar. Das betonte Landesverbraucherschutzminister Johannes Remmel in einem WDR-Interview. Ebenso offen ist, wie der aggressive Darmkeim auf das Gelände in Bienenbüttel kam, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Gert Lindemann der «Rhein-Neckar-Zeitung». Juristische Konsequenzen drohen dem Hof nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen sei auf dem Betrieb nichts falsch gemacht worden.

