Berlin (dpa) - Der EHEC-Erreger an den Sprossen vom Biohof in Bienenbüttel ist exakt vom selben Typ wie der Darmkeim, an dem mehr als 30 Menschen in Deutschland gestorben sind. Das sagte ein Sprecher des Bundesverbraucherschutzministeriums in Berlin der Nachrichtenagentur dpa. Das Bundesinstitut für Risikobewertung habe bestätigt, dass es sich um das Bakterium O104:H4 handelt.

